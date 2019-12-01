رينار مدرب السعودية : لا نخشى المنتخب العماني ونحترم جميع المنافسين

أشاد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الأحد بمستوى المنتخب العماني الذي يواجهه غداً الإثنين في ختام مباريات الفريقين بالدور الأول لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) بقطر مشيرا إلى أنه لا يخشى أي فريق ولكنه يحترم جميع المنافسين.

وأوضح رينار أن فريقه يمتلك بين يديه فرص التأهل للمربع الذهبي بشرط تحقيق الخيار الوحيد أمامه وهو الفوز على عمان غداً.

ويختتم المنتخب السعودي مسيرته في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) غداً الإثنين بمواجهة صعبة مع نظيره العماني حامل اللقب في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل مباراة الغد : “لم يكن لدينا الوقت الكافي للأستعداد جيداً لمباراة الغد. ولكن علينا أن نكون على أستعداد. إنها مجموعة صعبة وستظل كذلك حتى النهاية. التأهل بين أيدينا ومصيرنا يتوقف على ما نقدمه”.

وأضاف : “كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في المباراتين الماضيتين. يفترض أن نكون أكثر تركيزاً وانضباطاً في الملعب لكنني أهنئ اللاعبين على الأداء الجيد خاصة اللاعبين العائدين لصفوف الفريق بعد الفوز مع الهلال باللقب الأسيوي. كان من الجيد أن نستعيدهم وكانوا بمستو جيد أمس”.

وأشار : “في المباراة الأولى واجهنا ظروفاً خاصة يعلمها الجميع مثل غياب لاعبي الهلال. وفي مباراة الأمس ، قدمنا ما يتوجب علينا ونجحنا في هز الشباك. هدفنا الآن هو الفوز والتأهل للمربع الذهبي وقد نواجه المنتخب العراقي الذي أهنئه على مستوى الأداء في البطولة الحالية”.

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وعن مستوى أداء المنتخب العماني ، قال رينار : “إنهم حامل اللقب ويقدمون مستويات عالية لأنهم يرغبون في الفوز باللقب. المنتخب العماني حصد أربع نقاط ويجب أن نفوز عليهم”.

وأضاف : “اللاعبون الشبان قدموا أداء جيداً في المباراة الأولى وقلت لهم إن مثل هذه المباريات تمنحهم الخبرة. وفي المباراة الثانية ، دفعنا بأصحاب الخبرة. طموحنا كبير للغاية ونتطلع لبلوغ المربع الذهبي من خلال الفوز غداً.

ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى الفرص الضائعة ومرتدات المنافس ، قال رينار : “إما أن تنتظر الخصم في منطقة الجزاء أو تواصل الإحتفاظ بالكرة. نحرص دائماً على الإستحواذ على الكرة. المدافعون يؤدون بشكل جيد. أحب المخاطرة ولست ممن يضعون ال11 لاعباً داخل منطقة الجزاء. في بعض الأحيان لا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن”.

وأضاف : “نحتاج لقتل المباراة غداً بهز الشباك مبكراً في مواجهة حامل اللقب. لا نخشى أي فريق ولكننا نحترم جميع المنافسين المشاركين في البطولة. المنتخب العماني يتصدر المجموعة ويكفيه التعادل. لن يكون الأمر سهلاً لفريقنا. ليس أمامنا خيار سوى اللعب مثلما لعبنا أمس أمام البحرين من أجل التأهل”.

وأشار : “شاركت في العديد من البطولات الدولية وأحيانا نخسر المباراة الأولى ثم نفوز في مباراتين ونتصدر المجموعة. وأتمنى الفوز على المنتخب العماني”.