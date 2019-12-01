مانشيني سعيد بتجنب مواجهة فرنسا والبرتغال وجونيش يعول على عنصر الثقة

أعرب روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن سعادته بتجنب مواجهة فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

واسفرت قرعة يورو 2020 التي جرت مساء السبت في بوخارست، عن وقوع منتخب إيطاليا في المجموعة الأولى بجوار تركيا وويلز وسويسرا.

وقال مانشيني بعد إجراء مراسم القرعة “بالنظر إلى أن فرنسا والبرتغال كان من الممكن أن يتواجدا معنا في نفس المجموعة، فإن الوضع كان سيصبح صعباً للغاية”.

وأضاف “لكن المنتخب السويسري فريق جيد للغاية، وويلز قد تكون مفاجأة بينما المنتخب التركي مفعم بالشباب من أصحاب المواهب، وفاز على فرنسا في التصفيات”.

وتابع “كان من الممكن أن نواجه فرنسا ، ليصبح هناك اثنين من أقوى المنتخبات في مجموعة واحدة، بينما عندما تكون المجموعة متوازنة فإنك تقاتل حتى النهاية”.

وأشار “لا نخشى أي منافس، بالطبع هناك بعض الفرق في حالة أفضل لأنهم بدأوا العمل من قبلنا، ولكني أيضا أعتقد أن فرنسا والبرتغال لم يكن ليشعرا بالسعادة لمواجهة إيطاليا في ذات المجموعة”.

وتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2020 برصيد 30 نقطة من عشرة إنتصارات متتالية وبسجل خال من الهزائم.

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ويستهل منتخب الأزوري مشواره في يورو 2020 بمواجهة تركيا في 12 يونيو المقبل في روما كما سيخوض المباراتين التاليتين في المجموعة الأولى على الأستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

ويخطط الأتحاد الإيطالي لكرة القدم لتنظيم مباراتين وديتين للازوري في مارس المقبل أمام إنجلترا وألمانيا.

وقال سينول جونيش مدرب تركيا من جانبه “تواجدنا في هذه البطولة وخوض المباراة الافتتاحية يجعلنا نشعر بالفخر”.

وأضاف “في كُل مباراة إفتتاحية يكون هناك مفاجأت ونتمنى أن نحقق المفاجأة”.

وبعد جمع أربع نقاط من مواجهتيه أمام فرنسا بالتصفيات فإن منتخب تركيا يمر بحالة من الثقة.

وأشار جونيش “رغم أن المنتخب الإيطالي هو المرشح للفوز فإننا نتحلى بالقوة على ما أعتقد”.

وختم مدرب تركيا حديثه بالقول “اتمنى أن تكون المباريات رائعة ، نريد الفوز والتأهل عن المجموعة”.