الأهلي يتعاقد مع نيبوشا حتى نهاية الموسم خلفاً للإسباني لا بريرا

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي القطري برئاسة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني تعاقده رسمياً مع المونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد.

وسوف يخلف نيبوشا في مهمته الجديدة الإسباني روبين دي لا بريرا الذي تم إنهاء التعاقد معه مؤخراً .

ويحتل الأهلي المركز السابع في الدوري القطري برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة، بينما تجرع مرارة الخسارة في خمس مباريات.

وكانت إدارة النادي برئاسة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني تمني النفس بالمنافسة على اللقب هذا الموسم، ودعمت صفوف الفريق بعدد من المحترفين واللاعبين المميزين لكن لم تأت النتائج على مستوى الطموحات.

وسبق للمدرب المونتينيجري قيادة الصفاقسي التونسي والزمالك المصري والشرطة العراقي والفيصلي الأردني.