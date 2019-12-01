إنتر ميلان ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بعد تعثر يوفنتوس

ارتقى إنتر ميلان إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام يوفنتوس بعد فوزه 2-1 على ضيفه سبال اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة بفضل ثنائية لاوتارو مارتينيز.



وافتتح اللاعب الأرجنتيني التسجيل في الدقيقة 16 وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 41 ليرفع رصيده إلى 13 هدفا بجميع المسابقات.



وقلّص سبال الفارق في الشوط الثاني بعد مجهود فردي مذهل من ماتيا فالوتي لكن إنتر صمد ليتأكد من استغلال تعادل يوفنتوس 2-2 مع ضيفه سبال في وقت سابق من اليوم.



وبات إنتر يتقدم بنقطة واحدة على يوفنتوس في الصدارة برصيد 37 نقطة فيما ظل سبال في المركز قبل الأخير وبدون فوز في آخر سبع مباريات. المصدر: بي إن سبورت

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