آرسنال ينجو من الخسارة ويواصل نزيف النقاط

خرج أرسنال بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه نوريتش ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الأحد، بفضل ثنائية للغابوني بيار إيميريك أوبامينانغ في المباراة الأولى للنادي تحت إشراف السويدي فريدي ليونغبرغ بعد إقالة الإسباني أوناي إيمري الجمعة.



وكانت إدارة المدفعجية قد أقالت إيمري الجمعة على خلفية النتائج السيئة للفريق آخرها الخسارة على أرضه (1-2) أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.



وبات أرسنال في المركز الثامن برصيد 19 نقطة من أربع انتصارات فقط هذا الموسم، سبعة تعادلات وثلاث هزائم، خلف شيفيلد السابع ومفاجأة الموسم بفارق الأهداف الذي خرج بالتعادل 1-1 أمام ضيفه ولفرهامبتون في مباراة أقيمت في الوقت ذاته. المصدر: بي إن سبورت

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