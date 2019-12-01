رياضة | أبرزها الكلاسيكو.. 6 مواجهات قوية تنتظر برشلونة في شهر "ديسمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها الكلاسيكو.. 6 مواجهات قوية تنتظر برشلونة في شهر "ديسمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الفريق الأول بنادي برشلونة الإسباني عدة مواجهات قوية خلال شهر "ديسمبر" في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، يبدأها بمواجهة أتليتكو مدريد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

ويشهد شهر ديسمبر مباراة الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد بعدما تم تأجيلها في وقت سابق بسبب الاحتجاجات في إقليم كتالونيا ورفض الناديين نقل المباراة لملعب "سانتياجو برنابيو"، كما يخوض الفريق الكتالوني مواجهة أوروبية أمام انتر ميلان في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الأول برصيد 31 نقطة، بينما ضمن الفريق الكتالوني تأهله رسميًا لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر ترتيب مجموعته الأوروبية بـ 11 نقطة.

ويستهدف برشلونة استعادة صدارة الدوري الإسباني خلال شهر "ديسمبر" بتحقيق الانتصارات في المباريات الخمسة التي يخوضها في الليجا خلال هذا الشهر، ومحاولة الابتعاد عن أقرب منافسيه ريال مدريد.

وإليكم أبرز المواجهات المنتظرة لنادي برشلونة الإسباني خلال شهر "ديسمبر":-

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1 ديسمبر 2019.. أتليتكو مدريد × برشلونة (الدوري الإسباني)

7 ديسمبر 2019.. برشلونة × ريال مايوركا (الدوري الإسباني)

10 ديسمبر 2019.. إنتر ميلان × برشلونة (دوري أبطال أوروبا)

14 ديسمبر 2019.. ريال سوسيداد × برشلونة (الدوري الإسباني)

18 ديسمبر 2019.. ريال مدريد × برشلونة (الدوري الإسباني)

21 ديسمبر 2019.. برشلونة × ألافيس (الدوري الإسباني)