رياضة | أرسنال يستمر في النتائج السلبية ويتعادل مع نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يستمر في النتائج السلبية ويتعادل مع نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تعادل فريق أرسنال مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكناري وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليز

ي الممتاز.

أهداف مباراة آرسنال ونوريتش سيتي :-

واحرز تيمو بوكي هدف فريق نوريتش سيتي الأول في المباراة، وتعادل ايميريك اوباميانج بعد عكف الفريق الأصفر بدقائق قليلة عن طريق ركلة جزاء، وعاد فريق نوريتش سيتي ليسجل الهدف الثاني عن طريق لاعبه الشاب كانتويل في الدقيقة 44 من الشوط الأول، واحرز اوباميانج هدف التعادل للجاترز في الشوط الثاني من اللقاء.

نتيجة مباراة شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون :-

وانتهت أيضاً مباراة فريق شيفيلد يونايتد مع فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدف لكل فريق بعدما أحرز موسات هدف شيفيلد في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، وتعادل دوهيرتي للولفز في الشوط الثاني.

Advertisements

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق أرسنال في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحل فريق نوريتش سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة بعد مرور 14 جولة حيث تعثر في مباراة واحدة بالتعادل مع فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد.

وكان قد أعلن مسؤولو فريق أرسنال في الأيام الماضية عن رحيل مدرب المدرب الفريق يوناي إيمري بعد الخسارة من فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي.