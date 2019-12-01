رياضة | مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

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يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تأجيل صفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي إلى نهاية الموسم الجاري.

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

ورحل محمود كهربا عن نادي الزمالك في بداية الموسم المقبل بسب خلافه مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب عدم تعديل قيمة عقده مع الفريق وزيادته إلى 20 مليون جنيه.

وتوصل النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع محمود كهربا بالتوقيع للنادي الأحمر لمدة 4 مواسم مقبلة بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

ويدرس الأهلي تأجيل صفقة محمود كهربا بسبب العقوبات المنتظر توقيعها على اللاعب في قضية نادي الزمالك ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتحمل إيقافه بجانب الغرامة المالية، بالإضافة إلى دخول اللاعب في صدام مع إدارة أفيس البرتغالي ووجود اتجاه قوي بشكوى اللاعب للفيفا.

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ويعتزم مسؤولو نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، التقدم بشكوى ضد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".

وجاء قرار الشكوى؛ بسبب تجاوزه فترة غيابه المدة المسموح بها خلال الفترة من 22 وحتى 28 نوفمبر وذلك بعد استدعائه لمعسكر المنتخب الوطني للمشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

ووقعت إدارة النادي عقوبة على اللاعب وذلك بسبب تأخره وعدم إبلاغهم بمكان وجوده.

يذكر أن اللاعب ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.