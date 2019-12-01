رياضة | ٤ مطالب من الأهلي في شكواه إلى الاتحاد الإفريقي.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٤ مطالب من الأهلي في شكواه إلى الاتحاد الإفريقي.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ النادي الأهلي كعادته للطرق الشرعيه للحصول على حقوقه، وتقدم اليوم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها مسابقات الـ كاف، خاصة ماجرى من الحكم البتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس.

وارتكب الحكم العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقًا لنصوص القانون. كما تجاهل عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي عندما لمست الكرة ذراع أحد مدافعي النجم الساحلي داخل منطقة جزاء فريقه.

وأهدر الحكم الكثير من الوقت القانوني للمباراة بسبب تعمده عدم احتساب وقت إضافي بديل لما تم استهلاكه في استبدالات الفريقين وإصابة العديد من اللاعبين. وتوقف المباراة للمشادات التي حدثت بين الحين والآخر.

ولم يوفر الحكم البتسواني الحماية القانونية للاعبي الأهلي داخل الملعب والجهاز الفني والإداري خارج الملعب.. وتجاوز عن اخطاء ارتكبها لاعبو المنافس في أماكن مؤثرة من ملعب المباراة.

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وجاء في شكوى الأهلي أن الضرر يقع على الجميع وأن الاتحاد الإفريقي يبذل الكثير من الجهد لتطوير اللعبه. لكن هذه الجهود تذهب أدراج الرياح أمام الأخطاء التحكيمية غير المقبولة والتي تهدر حقوق مشروعة للأندية، وتوجه بطولات على نحو تضيع معه كل قواعد العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.. ولفت الأهلي النظر في شكواه لـ «كاف» إلى خطورة استمرار الأخطاء التحكيمية وإسناد مباريات لحكام بعينهم، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لطريقة تعيين الحكام للمباريات.

وشدد النادي على أن مسلسل الأخطاء التحكيمية تكرر كثيرًا مع الأهلي، لاسيما في الفترة الأخيرة خاصة في المباراة النهائية موسم 2016،2017 وهو ما يهدر الكثير من الجهد والمال على الأهلي وكل الأندية المشاركة في البطولة القارية التي تنفق الملايين وتضيع حقوقها بسبب هذه الأخطاء التحكيمية. وفي ختام شكواه أكد الأهلي على ثقته في عدالة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورغبته في إصلاح منظومة التحكيم لحفظ حقوق كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.. وحدد الأهلي أربعة طلبات من الكاف.

بدأها بضرورة تطبيق تقنية "VAR" في مختلف مراحل البطولات الافريقية ابتداءً من الموسم الحالي ، خاصة وأن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها.. وطلب عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة.

ثالث طلبات الأهلي كانت ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الإفريقي.. اما الطلب الرابع للأهلي، فتمثل في ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية خاصة وأن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح.

وأكد الأهلي على دعمه الكامل للخطوات الإيجابية التي يتخذها الكاف للارتقاء بكرة القدم الإفريقية ومن بينها منظومة التحكيم.