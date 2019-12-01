رياضة | تعرف على طاقم تحكيم الزمالك أمام أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على طاقم تحكيم الزمالك أمام أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي بدوري أبطال افريقيا.

ويستضيف ملعب السلام مباراة الزمالك أمام أول أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويضم طاقم التحكيم كل من الرواندي هاكيزيمانا ويساعده كل من الموزمبيقي أرسني مارينجوني والغيني سيديبي سيديكي والبوروندي باسيفيك ندابهاوينمانا حكمًا رابعًا.

وخسر الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى لدور المجموعات.

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أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن غياب الثلاثي هاني زادة وأحمد عادل عبدالفتاح وحمادة أنور، أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض، عن اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد اليوم الأحد لن يؤثر على القرارات المنتظر صدورها.

ويعتقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا طارئًا اليوم الأحد من أجل حسم مصير الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، بعد الخسارة أمس السبت من مازيمبي بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة أن النصاب القانوني للاجتماع سيكون مكتمل بحضور رئيس الزمالك مرتضى منصور، ونائبه وأمين الصندوق، وثلاثي المجلس المتواجد بالقاهرة أحمد مرتضي وعلاء مقلد وإسماعيل يوسف.

الجدير بالذكر أن هاني زادة وحمادة أنور، يتواجدان فى الكونغو مع بعثة الفريق الأول، بينما يتواجد أحمد عادل عبدالفتاح فى أمريكا.