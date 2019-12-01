رياضة | فوز سوهاج والفيوم والألومنيوم وتعادل البنك الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز سوهاج والفيوم والألومنيوم وتعادل البنك الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة السابعة للمجموعة الأولى للقسم الثاني مجموعة الصعيد عن فوز فريق سوهاج خارج ملعبه على فريق تليفونات بني سويف بهدفين نظيفين سجلها محمد عبد السميع من ضربة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الأول والهدف الثاني في الدقيقة 26 من الشوط الثاني.

وحقق فريق الفيوم الفوز على فريق المنيا بهدف سجله عمرو الفيومى في الدقيقة 33 من الشوط الثاني، وتعادل فريق بترول أسيوط خارج ملعبة مع فريق الإعلاميين بهدف لكل منهما تقدم محمد فرحات لبترول أسيوط في الدقيقة 27 من الشوط الثاني وتعادل الإعلاميين حسام الدين على في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء.

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وفاز فريق الألومنيوم على مضيفه فريق طهطا بهدفين مصطفى ناصر في الدقيقة 20 من الشوط الثاني والهدف الثاني في الدقيقة 41 محمد الشربيني من الشوط الثاني

وإهدار مؤمن محسن ضربة جزاء للالومنيوم في الشوط الأول

وتعادل فريق البنك الأهلي مع فريق شبان قنا بدون أهداف

وثم تأجيل مباراة بنى سويف مع ديروط.

ترتيب المجموعة

1- البنك الاهلي 15 نقطة

2- بني سويف13 نقطة

3- تليفونات بني سويف 13 نقطة

4- شبان قنا 13 نقطة

5- الألومنيوم 12 نقطة

6- بترول أسيوط 8 نقاط

7- سوهاج 8 نقاط

8- المنيا 7 نقاط

9- الفيوم 7 نقاط

10- الإعلاميين 7 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 3 نقاط