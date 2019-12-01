رياضة | الفيوم يهزم المنيا بهدف نظيف بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيوم يهزم المنيا بهدف نظيف بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الفيوم علي فريق نادي المنيا بهدف نظيف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الاسيوطي وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة دوري القسم الثاني

هذا وقد خاض الفيوم هذه المباراه بتشكيله مكونه من أحمد البحيري، جابر جابر، زكريا عبدالعليم، محمد عيد، أحمد سعد، أحمد عماد، كريم شافعي، ادهم حسن، محمد رفعت، عمرو الفيومي، أحمد عبدالباقي

في حين خاض المنيا هذه المباراه بتشكيله مكونه من محمد حسانين ، برسوم محروس، محمد آدم، أيمن ناصر، عباس مصطفي، مصطفى شعبان الشيبكشي، عمرو فيرون، أحمد عصام، محمد سماره، عبدالعزيز الشاعر، عمرو عثمان.

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بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين خاصه الفيوم حيث شهدت الدقيقة 6 حصول عمرو عثمان علي بطاقه صفراء للاعتراض ثم في الدقيقة 10 راسيه من أحمد عبدالباقي يخرجها حارس المنيا ببراعه، ثم في الدقيقة 17 تصويبه لكن بعيده من محمد رفعت، وفي الدقيقة 24 حل سايكو مكان عباس مصطفي الذي غادر مصابا،

وفي الدقيقة 30 حصل عبدالعزيز الشاعر علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب الفيوم، عقبها تصويبه قويه من محمد رفعت يتصدي لها حارس المنيا ببراعه، وفي الدقيقة 33 يهدر عمرو عثمان فرصه الهدف الأول بتصويبه تصطدم بالشباك من الخارج، وفي الدقيقة 42 تصويبه تمر بجوار العارضه بسنتمترات من أدهم حسن، وفي الدقيقة 44 حصل أحمد عبدالباقي علي بطاقه صفراء للاعتراض، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

ثم أنطلق الشوط الثاني وشوط الاثاره حيث شهدت الدقيقة 8 راسيه من عبدالعزيز الشاعر يتصدي لها حارس الفيوم، ثم في الدقيقة 10 حل عصام عمران مكان محمد رفعت، وفي الدقيقة 12 حل بدوي عاشور مكان أحمد عصام، ثم في الدقيقة 15 هدف محقق يضيع من عمرو الفيومي، ثم في الدقيقة 24 تصويبه لكن تعلو المرمي من بدوي عاشور، لكن في الدقيقة 25 راسيه من عمرو الفيومي تسكن شباك المنيا، ثم في الدقيقة 26 حصل بدوي عاشور علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب الفيوم، ثم في الدقيقة 28 عرضيه من محمد سماره ويصوبها بدوي عاشور تصطدم بالقائم، وفي الدقيقة 33حل وائل علي مكان محمد آدم، وكريم سيد مكان محمد عبدالباقي، وفي الدقيقة 40 حصل عصام عمران علي بطاقه صفراء للاعتراض، وفي الدقيقة 41 قام حكم اللقاء بطرد المدرب العام للمنيا طارق السكران، وفي الدقيقة 44 يتصدي محمد حسانين لكره الهدف الثاني من عصام عمران، واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بفوز الفيوم بهدف نظيف.

هذا وقد أدار المباراه تحكيميا محمود دسوقي حكم ساحه يعاونه كل أحمد رشدي مساعد أول، عبدالعزيز محسن مساعد ثان، والحكم الرابع أحمد عبدالسميع، وسعد أحمد أمين مراقب مسابقات.