اونلاين | yalla shoot | مشاهدة مباراة مان يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم فى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot | مشاهدة مباراة مان يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي اختبارًا صعبًا مع أستون فيلا الذي يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 14 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 17 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة.

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

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ويسعى أستون فيلا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، بينما يطمح مانشستر يونايتد لإستعادة ذاكرة الانتصارات بعدما تعادل مع شيفيلد يونايتد بنتيجة 3 – 3 في الجولة الماضية قبل أن يتعرض لهزيمة غير متوقعة أمام إستانا بطل كازاخستان بنتيجة 1 – 2 الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وبات محمود تريزيجيه جاهزاً للمشاركة في مباراة اليوم، بعدما استعاد جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات بعد تعافيه التام من الإصابة العضلية المزدوجة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر وجزر القمر التي أقيمت يوم 18 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021 بالكاميرون والتي إنتهت بالتعادل السلبي.