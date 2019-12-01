اونلاين | kora now| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم الاحد 01-12-2019 في الدوري الانجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora now| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم الاحد 01-12-2019 في الدوري الانجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم الاحد 01-12-2019 في الدوري الانجليزي الممتاز حيث من المقرر اليوم ان يستضيف فيق مانشستر يونايتد خصمه فريق استون فيلا في مباراة الاسبوع الرابع عشر من الدوري الانجليزي وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب أولد ترافورد معقل نادي مانشستر سيتي مسضيف المباراة وسوف تبدا اليوم مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا في تمام الساعة السابعه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة السادسه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم

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مانشستر يونايتد يخوض مواجهة اليوم على ارضية ملعبه وامام جماهيرة ولم يعد الفريق من ال 6 فرق الاوائل في جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مرور 13 جوله على بداية الموسم 2019-2020 ويحتل قبل مباراة اليوم فريق مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة وذلك بعد خوض 13 مباراة وتحقيق الفوز في اربع مباريات والتعادل في خمس مباريات والخساره في اربع مباريات ويدخل اليوم المباراة فريق مانشستر يونايتد ويسعي للحصول على الفوز والثلاث نقاط ولا شئ اخر غير ذلك لتعزيز مكانته في جدول الترتيب من الدوري الانجليزي واخر مباراة خاضها مانشستر يونايتد خسر فيها في الدوري الاوروبي على ملعبه امام فريق استانا بهدفين لهدف.

يلتقي فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، يحتضن ملعب أولد ترافورد اليوم لقاء بين فريق مانشستر يونايتد ونظيره أستون فيلا، خاض الشياطين الحُمر 13 لقاء حتي الآن ، فاز في أربعة مباريات ، وتعادل خمسة لقاءات ، وخَسر أربعة مباريات أخري ، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة ، على الجانب الآخر نادى أستون فيلا يحتل المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة ، فاز في أربعة وتعادل أثنان وتلقي سبعة مباريات هزيمة ، واليوم يستعد أمام نادى مانشستر يونايتد ويسعي في الخروج من اللقاء بنقطة على الأقل خصوصاً أنه سيخوض اللقاء خارج الديار وأمام فريق كبير بحجم نادى مانشستر يونايتد.

تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق عصام الشوالي.