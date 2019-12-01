اونلاين | kora live| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا أون لاين

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تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق عصام الشوالي.

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا مباشر في لقاء اليوم الأحد 1 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا مباشر، علي موقعكم الجمهورية اون لاين، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف.

موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا بث مباشر لجميع الدول العربية:

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

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6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

يستضيف فريقمانشستر يونايتدنظيره أستون فيلا، غدا الأحد، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، لحساب الجولة الرابعة عشر من بطولةالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في لقاء يرغب فيه رجال النرويجي أوليه جونار سولسكاير في الفوز لمصالحة الجماهير بعد التعادل أمام شيفيلد بالجولة الماضية ثم الخسارة من آستانا الكازاخستاني بالدوري الأوروبي.