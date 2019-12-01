اونلاين | «يلا شوت الجديد» NOW Aston Villa مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش

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يلتقي فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، يحتضن ملعب أولد ترافورد اليوم لقاء بين فريق مانشستر يونايتد ونظيره أستون فيلا، خاض الشياطين الحُمر 13 لقاء حتي الآن ، فاز في أربعة مباريات ، وتعادل خمسة لقاءات ، وخَسر أربعة مباريات أخري ، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة ، على الجانب الآخر نادى أستون فيلا يحتل المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة ، فاز في أربعة وتعادل أثنان وتلقي سبعة مباريات هزيمة ، واليوم يستعد أمام نادى مانشستر يونايتد ويسعي في الخروج من اللقاء بنقطة على الأقل خصوصاً أنه سيخوض اللقاء خارج الديار وأمام فريق كبير بحجم نادى مانشستر يونايتد.

تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق عصام الشوالي.

بات محمود تريزيجيه جاهزاً للمشاركة في مباراة اليوم، بعدما استعاد جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات بعد تعافيه التام من الإصابة العضلية المزدوجة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر وجزر القمر التي أقيمت يوم 18 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021 بالكاميرون والتي إنتهت بالتعادل السلبي.

يخوض الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي اختبارًا صعبًا مع أستون فيلا الذي يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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ويحتل أستون فيلا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 14 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 17 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة.

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي