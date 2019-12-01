شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتعثر مجددا أمام نوريتش ويواصل النتائج السلبية والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 يواصل أرسنال مشوار النتائج السيئة هذا الموسم بالسقوط في فخ التعادل مجددا أمام نوريتش سيتي في الأسبوع الرابع عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" .

وأفتتح المهاجم الفينلندي بوكي التسجيل لصالح نوريتش سيتي من تسديدة ارطتمت بمدافع الجانرز وسكنت الكرة الشباك في الدقيقة ٢١ ، وفي الدقيقة ٢٦ إحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح أرسنال ليهدرها اوباميانج ويطالب حكم اللقاء بإعادتها لتقدم حارس المرمي كارول ليترجمها اوباميانج هدف التعادل . Advertisements وقبل نهاية الشوط الأول سجل كانتويل هدف التقدم لنوريتش سيتي في الدقيقة ٤٥ لينتهي الشوط الأول ٢/١ لصالح نوريتش . وأستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني وسط هجوم وضغط من الجانرز لينجح أوباميانج في تسجيل الهدف الثاني من ضربة ركنية في الدقيقة ٥٧ لينتهي اللقاء بتعثر جديد من أرسنال بالتعادل الإيجابي ٢/٢ . ويحتل أرسنال المركز ال٨ برصيد ١٩ نقطة ، بينما يحتل نوريتش سيتي مؤخرة الترتيب المركز ال١٩ برصيد ١١ نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يتعثر مجددا أمام نوريتش ويواصل النتائج السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.