شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في تشكيل مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 يستضيف بعد قليل مانشستر يونايتد ضيفه أستون فيلا والمحترف في صفوفه النجم الدولي محمود حسن ترزجيه ، واللاعب أحمد المحمدي ، علي مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد ، في الجولة ١٤ ضمن منافسات بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز .

ويدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : دي خيا خط الدفاع : ويليامز - ماجوير - بيساكا-ليندلوف خط الوسط : ماتا -جيمس-بيريرا-فريد Advertisements خط الهجوم : راشفورد - مارسيال ويدخل فريق أستون فيلا المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : هيتون خط الدفاع :منجس-كونسا-جولبيرت-تارجيت خط الوسط : ماكجين-دوجلاس-هوريهان خط الهجوم :الغازي-جيرليش-موراييس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأت في تشكيل مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.