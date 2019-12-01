شكرا لقرائتكم خبر عن فاردي وماديسون يقودان تشكيل ليستر أمام إيفرتون في البريمرليج والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 يستضيف اليوم وصيف البريمرليج ليستر سيتي ضيفه الجريح إيفرتون في الأسبوع الرابع عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج"

ويدخل فريق ليستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : شمايكل خط الدفاع : سيونكو-شيرويل-بيريرا-ايفانز خط الوسط : نديدي-تيليمنس-بيرنيس-بيريز-ماديسون Advertisements خط الهجوم : جيمي فاردي ويدخل فريق إيفرتون اللقاء بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : بيكفورد خط الدفاع : لوكاس دين- هولجيت-مينا-كين خط الوسط : ديفيز-سيجردسون-سيدبي خط الهجوم : ايوبي - ريتشالسون-لورين

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