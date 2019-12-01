- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم لاعبو بيراميدز يحتفلون بالفوز في الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسادت حالة من السعادة والفرح داخل غرف الملابس الخاصة بفريق بيراميدز عقب انتهاء المباراة، وحصد أول ثلاثة نقاط فى مشوار الفريق بالبطولة الأفريقية.
بيراميدز بدأ مباراته أمام رينجرز بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري، خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري، خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي.
وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.
نادي بيراميدز
نادي بيراميدز
نادي بيراميدز
نادي بيراميدز
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو بيراميدز يحتفلون بالفوز في الكونفيدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.