شكرا لقرائتكم لاعبو بيراميدز يحتفلون بالفوز في الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل لاعبو بيراميدز بالفوز على إينوجو رينجرز النيجيرى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد نامدي ازيكيو بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسادت حالة من السعادة والفرح داخل غرف الملابس الخاصة بفريق بيراميدز عقب انتهاء المباراة، وحصد أول ثلاثة نقاط فى مشوار الفريق بالبطولة الأفريقية.

بيراميدز بدأ مباراته أمام رينجرز بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري، خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري، خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي.

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وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.