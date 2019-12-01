ياسمين حمدي تفوز بذهبية الدوري العالمي للكارتيه على حساب بطلة تركيا...

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جدة - عمرو شويل وتأتى ذهبية ياسمين بتكون ثانى ميداليات البعثة بعد البرونزية التى حققتها رضوى سيد . وتضم قائمة منتخب مصر للكاراتيه فى البطولة كلاً من أحمد أشرف ، و على الصاوى ، و عبد الله ممدوح ، طه طارق، و محمد أحمد رمضان ، مالك جمعة ، وعبد الله هشام ، رضوى سيد ، جيانا فاروق ، فريال اشرف ، ياسمين حمدى ، سارة عاصم، ويرافق البعثة شعبان صابر إدارى ، و هانى قشطة ، و محمد عبد الرجال مدربان، ويرأس البعثة حسام عجور نائب رئيس الاتحاد

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