شكرا لقرائتكم هل تعاد مباراة الأهلى والنجم بسبب "تكرار" موندو.. وخطاياه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مصادرنا المقربة من لجنة الحكام أكدت أن إصرار رئيس اللجنة على أن يقوم البتشوانى جو شوم وندو بتحكيم لقاء النجم والأهلى رغم أنه تم ترحيله من أمم أفريقيا 2019 مصر عقب مباراة واحدة قام بإدارتها لسوء المستوى !.
وأضافت المصادر نفسها، أن موندو قام بتحكيم لقاء الأهلى وكانو سبورت بالقاهرة ، وهو ما يعنى خروجه من دائرة الاختيار لمباراة النجم للتكرار .
أيضا أكدت مصادرنا أن تكرار الحكم وحده هى مخالفة .. فماذا لو أضيف لها ما قام به من دعم لـ النجم الساحلى ؟ !.
فى ذات السياق أوضحت المصادر قريبة الصلة لجنة حكام " كاف"، أن شكاوى من الأهلى للاتحاد الدولى ثم المحكمة الرياضية الدولية بالتكرار مضافا إليها " c d " يوضح أخطاء موندو المتعمدة بالإضافة لإصرار اللجنة ورئيسها المقيم بصفة دائمة وأسرته فى تونس كفيلة بإعادة المباراة على أقل تقدير.
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