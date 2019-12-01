شكرا لقرائتكم رفض استئناف اتحاد جدة ضد قرار لجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاستئناف المقدم من نادي اتحاد جدة ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص نظامية مشاركة لاعب المواليد أحمد مصطفى مع أبها في مباراة الفريقين، التي أقيمت بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أواخر أكتوبر الماضي.

وقالت لجنة الاستئناف إنها قبلت استئناف نادي الاتحاد شكلاً، ورفضته موضوعاً، وأيدت قرار لجنة الانضباط القاضي بنظامية مشاركة لاعب المواليد أحمد مصطفى في مباراة الفريقين التي انتهت بفوز أبها 2-1.

وبينت اللجنة أن قراراها نهائي وغير قابل للاستئناف، مشيرة إلى مصادرة رسوم الاستئناف لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.