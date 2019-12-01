شكرا لقرائتكم رينار: المنتخب السعودي يحتاج إلى "قتل" مباراة عمان مبكراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم يوم الأحد بمستوى المنتخب العماني الذي يواجهه الاثنين في ختام مباريات الفريقين بالدور الأول لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) بقطر، مشيرا إلى أنه لا يخشى أي فريق ولكنه يحترم جميع المنافسين.

وأوضح رينار أن فريقه يمتلك بين يديه فرص التأهل للمربع الذهبي بشرط تحقيق الخيار الوحيد أمامه وهو الفوز على عمان.

ويختتم المنتخب السعودي مسيرته في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) الاثنين بمواجهة صعبة مع نظيره العماني حامل اللقب في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي: لم يكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد جيدا للمباراة ولكن علينا أن نكون على استعداد. إنها مجموعة صعبة وستظل كذلك حتى النهاية. التأهل بين أيدينا ومصيرنا يتوقف على ما نقدمه.

وأضاف: كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في المباراتين الماضيتين. يفترض أن نكون أكثر تركيزا وانضباطا في الملعب لكنني أهنئ اللاعبين على الأداء الجيد خاصة اللاعبين العائدين لصفوف الفريق بعد الفوز مع الهلال باللقب الآسيوي. كان من الجيد أن نستعيدهم وقدموا مستويات جيدة.

Advertisements

وأشار: في المباراة الأولى واجهنا ظروفا خاصة يعلمها الجميع مثل غياب لاعبي الهلال. وفي مباراة البحرين، قدمنا ما يتوجب علينا ونجحنا في هز الشباك. هدفنا الآن هو الفوز والتأهل للمربع الذهبي وقد نواجه المنتخب العراقي الذي أهنئه على مستوى الأداء في البطولة الحالية.

وعن مستوى المنتخب العماني، قال رينار: إنهم يحملون اللقب ويقدمون مستويات عالية لأنهم يرغبون في الفوز باللقب. المنتخب العماني حصد أربع نقاط ويجب أن نفوز عليهم.

وأضاف: اللاعبون الشبان قدموا أداء جيدا في المباراة الأولى، وقلت لهم إن مثل هذه المباريات تمنحهم الخبرة. وفي المباراة الثانية، دفعنا بأصحاب الخبرة. طموحنا كبير للغاية ونتطلع لبلوغ المربع الذهبي من خلال الفوز.

وأضاف: نحتاج لقتل المباراة بهز الشباك مبكرا في مواجهة حامل اللقب. لا نخشى أي فريق ولكننا نحترم جميع المنافسين المشاركين في البطولة. المنتخب العماني يتصدر المجموعة ويكفيه التعادل. لن يكون الأمر سهلا لفريقنا. ليس أمامنا خيار سوى اللعب مثلما لعبنا أمس أمام البحرين من أجل التأهل.

وأشار: شاركت في العديد من البطولات الدولية وأحيانا نخسر المباراة الأولى ثم نفوز في مباراتين ونتصدر المجموعة. وأتمنى الفوز على المنتخب العماني.