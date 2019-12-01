شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الألومنيوم فى تحقيق فوز غال على طهطا بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويزاحم أهل القمة على الصعود لدورى الأضواء، بينما استمر طهطا فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط، فى الوقت الذى فشل فيه البنك الأهلى فى استغلال عامل الأرض وتعادل أمام شبان قنا سلبيا ليستمر فى الصدارة برصيد 15 نقطة، بينما ارتفع رصيد الضيوف إلى 13 نقطة.

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز سوهاج على تليفونات بنى سويف بهدفين مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد تليفونات بنى سويف عند 13 نقطة، وتعادل بترول أسيوط مع الإعلاميين بهدف لمثله، كما فاز الفيوم على المنيا بهدف مقابل لا شىء، بينما تأجلت مباراة ديروط وبنى سويف إلى السبت المقبل.