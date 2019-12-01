الامارات | واتفورد يتخلى عن خدمات المدرب السابق لشباب الأهلي والعين

شكرا لقرائتكم خبر عن واتفورد يتخلى عن خدمات المدرب السابق لشباب الأهلي والعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي واتفورد الإنجليزي التخلي عن خدمات مدربه الإسباني كيكي سانشيز فلوريس، وذلك غداة الهزيمة أمام ساوثمبتون (1-2) في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت اقالة المدرب الإسباني البالغ من العمر 54 عاما بعد تحقيقه انتصارا واحدا في 10 مباريات خاضها مع الفريق منذ عودته اليه خلفا لمواطنه خافي غارسيا في سبتمبر الماضي.

وسبق لكيكي سانشيز أن درب شباب الأهلي من 2011 حتى 2013، والعين من 2013 حتى 2014، كما قاد واتفورد لموسم 2015-2016 قبل أن يعود لبلاده من أجل الاشراف على إسبانيول من 2016 حتى 2018، ومن بعده شنغهاي شينخوا الصيني لموسم 2018-2019.