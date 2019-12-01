شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد في الدوري وكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات الغد في منافسات الدوري الممتاز، والدور الـ32 بكأس مصر. وجاءت الاختيارات على النحو التالي: - مسابقة الدوري الممتاز: Advertisements سموحة وطلائع الجيش: وليد عبدالرازق، يعاونه مصطفى حسن وأحمد التلاوي، وحسام عزب حكمًا رابعًا. - مسابقة كأس مصر: وادي دجلة وبيلا: مصطفى الشهدي، يعاونه رجب محمد ومحمد مصطفى إسماعيل، وأحمد الغندور حكمًا رابعًا. مصر المقاصة وفاركو: عاطف حسين، يعاونه خالد حسام طه وعادل حسام، ومحمد الحنفي حكمًا رابعًا.

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