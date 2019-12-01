شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار مدرينة لوبومباشي الكونغولية، بعد خوض مباراة ضد مازيمبي أمس، وهو اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهى بفوز الفريق الكونغولي بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر الهبوط ترانزيت لمدة ساعة ونصف في مطار مالاوي، بعدها ترانزيت ساعتين في مطار أديس أبابا بإثيوبيا، على أن تصل البعثة للقاهرة في الواحدة والنصف فجرًا.