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شكرا لقرائتكم 7 مواجهات مهمة تنتظر الأهلى خلال شهر ديسمبر الحالى "إنفو جراف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مباريات الأهلى
الاهلى - بني سويف كأس مصر الثلاثاء 3 / 12 استاد القاهرة الساعة 7.30
الاهلى -الهلال السودانى دوري أبطال أفريقيا الجمعة 6/ 12 الساعة 9.00
وادى دجلة - الاهلى الأربعاء 11-12 استاد السلام الساعة 7.30
الاهلى - حرس الحدود الاحد 15-12 استاد القاهرة الساعة 7.30
الإسماعيلي - الاهلى الخميس 19-12 استاد حرس الحدود الساعة 7.30
الاهلى - الاتحاد السكندري الاثنين 23-12 استاد القاهرة الساعة 7.30
الاهلى -بلاتيتنوم 27-12 دوري أبطال افريقيا "لم يتم تحديد الموعد"
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