شكرا لقرائتكم رينجرز يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأحرز إبراهيم أولاويين هدف التقدم لإينوجو رينجرز بالدقيقة 28 من عمر المباراة، وتعرض محمد فتحى للإصابة فى الوجه واضطر المدير الفنى سبستيان ديسابر إجراء التغيير الأول بخروجه ونزول إسلام عيسى بدلاً منه فى الدقيقة 35، وتعرض إيمانويل أوليسيسى لاعب إينوجو رينجرز للطرد "البطاقة الصفراء الثانية" فى نهاية الشوط الأول.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري

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خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان، وإبراهيم حسن، وعمر العيوني، وإسلام عيسى، وأحمد توفيق، وولفريد كانون، وطارق طه

وخرج من القائمة في المباراة أحمد دعدور، ومحمد الجباس وعبده لومالا ومحمد حمدي.