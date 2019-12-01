بيراميدز يفوز على إينوجو رينجرز بثلاثية فى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل فاز فريق بيراميدز الفوز على إينوجو رينجرز النيجيرى بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية. وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا. أحرز إبراهيم أولاويين هدف التقدم لإينوجو رينجرز بالدقيقة 28 من عمر المباراة، وتعرض محمد فتحى للإصابة فى الوجه واضطر المدير الفنى سبستيان ديسابر إجراء التغيير الأول بخروجه ونزول إسلام عيسى بدلاً منه فى الدقيقة 35، وتعرض إيمانويل أوليسيسى لاعب إينوجو رينجرز للطرد "البطاقة الصفراء الثانية" فى نهاية الشوط الأول. Advertisements وفى الشوط الثانى حصل بيراميدز على ركلة جزاء، نجح محمد فاروق فى تسجيل هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 54، ثم أحرز عمر العيونى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 83، واضاف إسلام عيسى الهدف الثالث فى الدقيقة 87 من ركلة جزاء، ليحقق بيراميدز أول فوز للفرق المصرية فى دور المجموعات بالبطولات الأفريقية، ويعتلى صدارة مجموعته.

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