خالد القماش مديرا فنيا لدمنهور...

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جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله مع خالد القماش المدير الفنى الأسبق للإسماعيلى لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لأحمد سارى . كان أحمد سارى قد تقدم باعتذار رسمى لمجلس الإدارة عقب الهزيمة الأخيرة التى منى بها الفريق أمام غزل المحلة فى الجولة السادسة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى . ومن المقرر أن يقود القماش تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمواجهته الحاسمة أمام دكرنس بعد غدا الثلاثاء فى السابعة للدورى . ويحتل دمنهور المركز الثالث بجدول المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدرين الرجاء وفاركو .

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