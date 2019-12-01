شكرا لقرائتكم جمباز الجزيرة يحقق ميدالية ذهبية فى بطولة الجمهورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مالك سليمان ، علي الجوهري ، سليم ياقوت ، يوسف عاصم ، حسين العسيلي ، يوسف بحيري ) وذلك فى البطولة التى أقيمت بنادى المقاولون العرب وتعتبر تانى بطولات الفريق خلال شهرين يحققها الفريق ويحصد الميداليات الذهبية ، الجدير بالذكر أن الجهاز الفنى يضم كلا من محمد توفيق المدير العام ، معتز محمد ، احمد طلبه ، معتز حسيني " مدربون"
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