شكرا لقرائتكم جمباز الجزيرة يحقق ميدالية ذهبية فى بطولة الجمهورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق نادى الجزيرة الرياضى تحت ٧ سنوات بقيادة المدير الفنى للفريق تامر بركة الميداليات الذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز الفنى وشارك بالبطولة كلا من ( حمزه حسبو ، يوسف يحي ، احمد خيرالدين ، علي اباظة ، حسن سمراء ، مالك نصار ، مروان نصار ، علي توفيق جمعه ، هشام طلعت ، احمد الخولي

مالك سليمان ، علي الجوهري ، سليم ياقوت ، يوسف عاصم ، حسين العسيلي ، يوسف بحيري ) وذلك فى البطولة التى أقيمت بنادى المقاولون العرب وتعتبر تانى بطولات الفريق خلال شهرين يحققها الفريق ويحصد الميداليات الذهبية ، الجدير بالذكر أن الجهاز الفنى يضم كلا من محمد توفيق المدير العام ، معتز محمد ، احمد طلبه ، معتز حسيني " مدربون"

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