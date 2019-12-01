شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم أول 15 دقيقة من مباراة بيراميدز ورينجرز في الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يلتقي فريق اينوغو رينجرز النيجيري مع بيراميدز على ملعب "ننامدي أذيكيوي" ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية في تمام الساعه 3 عصراً بتوقيت القاهرة.



يسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة ايجابيه في انطلاقة دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقيه في ظل تواجد لاعبين ذو خبرات عاليه بالفريق قادرين على الصعود من تلك المجموعة و الوصول لأبعد مرحلة بالبطولة.

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اختتم فريق بيراميدز تدريباته الجماعية يوم، السبت، بمدينة إينوجو، استعدادا لمواجهة إينوجو رينجرز بطل نيجيريا المقرر لها الثالثة عصر غداً الاحد على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.



