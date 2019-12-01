شكرا لقرائتكم 5 مواجهات تنتظر الزمالك فى شهر يناير 2020 بالدوري العام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض نادى الزمالك فى منافسات الدوري العام الممتاز ، 5 مواجهات صعبة خلال شهر يناير 2020 ، فى بداية السنة الميلادية الجديدة . وتأتى هذه المنافسات ضمن الدور الاول من المسابقة المحلية الأغلى داخل مصر . وينشر الخليج 365 جدول مباريات الزمالك فى منافسات الدوري العام فى شهر يناير 2020 الزمالك - أسوان الخميس 2-1 استاد القاهرة الساعة 7.30 Advertisements طنطا - الزمالك الاحد 5-1 استاد غزل المحلة الساعة 5 الجونة - الزمالك الأربعاء 15-1 استاد الجونة الساعة 7.30 الزمالك - المصري الاثنين 20-1 استاد حرس الحدود الساعة 7.30 وادى دجلة - الزمالك الثلاثاء 28-1 استاد السلام الساعة 7.30

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 مواجهات تنتظر الزمالك فى شهر يناير 2020 بالدوري العام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.