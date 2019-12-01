شكرا لقرائتكم خبراني: منتخب عمان مميز.. وسنهزمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد محمد خبراني لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، يوم الأحد، أن فريقه يتحلى بالتركيز الشديد في مواجهة الاختبار الصعب الذي يواجهه غدا الاثنين عندما يلتقي المنتخب العماني في ختام مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) المقامة في قطر.

ويختتم المنتخب السعودي مسيرته في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) يوم الاثنين بمواجهة صعبة مع نظيره العماني حامل اللقب في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة.

وقال خبراني في المؤتمر الصحافي لفريقه قبل المباراة: مباراة عمان مثل أي مباراة. نركز بشدة على حصد الثلاث نقاط لأنه أهم شيء لدينا.

وعن مستوى أداء المنتخب العماني، قال خبراني: المنتخب العماني فريق مميز للغاية ومنظم ولكننا نحرص على الفوز عليه لاجتياز هذا الدور وبلوغ المربع الذهبي.