شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يواجه عمان بحثاً عن بطاقة التأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث المنتخب السعودي عن حجز مقعده في الدور نصف النهائي حينما يواجه نظيره منتخب عمان، في المواجهة التي تقام يوم الاثنين، وفي المباراة الثانية يتطلع المنتخب الكويتي للوصول للدور الثاني حينما يواجه منتخب البحرين، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية لخليجي 24.

ولم تحسم أي بطاقة من بطاقات التأهل للدور نصف النهائي، حيث تتنافس 3 منتخبات، وهي المنتخب العماني والسعودي والكويتي.

ويكفي السعودية الفوز على عمان للتأهل، بالإضافة إلى أن تعادل الأخضر وخسارة المنتخب الكويتي ستكون كافية للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

واستعاد المنتخب السعودي توازنه بعد فوزه على منتخب البحرين 2-صفر، ليسجل اسمه كمنافس قوي على إحدى بطاقتي التأهل.

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ومن المتوقع أن يدخل الفرنسي هيرفي رينار مدرب الأخضر بنفس التشكيلة التي خاضت لقاء البحرين والتي شهدت عودة اللاعبين سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وعبدالله عطيف في المباراة الماضية عقب غيابهم عن مواجهة الكويت بسبب عدم الجاهزية.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين عن عمان المتصدر وبفارق الأهداف عن الكويت الوصيف.

وفي المقابل يدخل المنتخب العماني المباراة بأكثر من فرصة، حيث إن الفوز والتعادل سيمنحه بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وستكون للمنتخب العماني فرصة ثالثة للتأهل، إذ إن الخسارة من الأخضر قد تمنحه بطاقة التأهل في حال خسر منتخب الكويت أو تعادل أمام المنتخب البحريني.