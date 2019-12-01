شكرا لقرائتكم أياكس يعاقب تفينتي أنشخيدة بخماسية ثقيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب أياكس تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه تفينتي أنشخيدة إلى فوز 5 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتقدم تفينتي بهدفين نظيفين سجلهما كايتو ناكامورا وأيتور كانتالابييدرا في الدقيقتين 15 و19، قبل أن يسجل أياكس خمسة أهداف متتالية عن طريق نوا لانغ، ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 32 و51 و70، فيما سجل الهدفين الآخرين يان كلاس هونتلار في الدقيقتين 61 والأخيرة من المباراة.

ورفع أياكس رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد تفينتي عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.