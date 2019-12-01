شكرا لقرائتكم إشبيلية يهزم ليغانيس ويتقدم إلى المركز الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم إشبيلية إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه ليغانيس المتعثر يوم الأحد، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة من 15 مباراة، ويتأخر بنقطة عن ريال مدريد المتصدر.

لكن برشلونة حامل اللقب، والذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، سيستعيد القمة إذا فاز على أتلتيكو مدريد يوم الأحد. وهناك مباراة مؤجلة بين برشلونة وريال مدريد هذا الشهر.

وسجل دييغو كارلوس مدافع إشبيلية هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بعدما وضع الكرة بقوة في المرمى من مدى قريب وسط عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء.

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وصنع ليغانيس، الذي يتذيل الترتيب برصيد ست نقاط من 15 مباراة، العديد من الفرص خلال المباراة وكان المغربي يوسف النصيري قريبا من التقدم بهدف بعد ركلة خلفية مزدوجة في بداية الشوط الثاني.

وضغط ليغانيس بشدة في الوقت بدل الضائع لكن فريق يولن لوبيتيغي نجا من استقبال هدف في الثواني الأخيرة بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد في تحديد إمكانية احتساب ركلة جزاء للفريق الزائر.

واستمر صمود إشبيلية حتى حقق فوزه الثالث على التوالي ليبقى في دائرة المنافسة على اللقب.