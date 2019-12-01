شكرا لقرائتكم مدرب إيطاليا سعيد بتجنب مواجهة فرنسا والبرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن سعادته بتجنب مواجهة فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وأسفرت قرعة يورو 2020 التي جرت مساء السبت في بوخارست، عن وقوع منتخب إيطاليا في المجموعة الأولى بجوار تركيا وويلز وسويسرا.

وقال مانشيني بعد إجراء مراسم القرعة: بالنظر إلى أن فرنسا والبرتغال كان من الممكن أن يتواجدا معنا في نفس المجموعة، فإن الوضع كان سيصبح صعبا للغاية، لكن المنتخب السويسري فريق جيد للغاية، وويلز قد تكون مفاجأة بينما المنتخب التركي مفعم بالشباب من أصحاب المواهب، وفاز على فرنسا في التصفيات.

وتابع: كان من الممكن أن نواجه فرنسا، ليصبح هناك اثنان من أقوى المنتخبات في مجموعة واحدة، بينما عندما تكون المجموعة متوازنة فإنك تقاتل حتى النهاية.

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وأشار "لا نخشى أي منافس، بالطبع هناك بعض الفرق في حالة أفضل لأنهم بدأوا العمل من قبلنا، ولكني أيضا أعتقد أن فرنسا والبرتغال لم يكن ليشعرا بالسعادة لمواجهة إيطاليا في ذات المجموعة".

وتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2020 برصيد 30 نقطة من عشرة انتصارات متتالية وبسجل خال من الهزائم.

ويستهل منتخب الازوري مشواره في يورو 2020 بمواجهة تركيا في 12 يونيو المقبل في روما كما سيخوض المباراتين التاليتين في المجموعة الأولى على الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

ويخطط الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتنظيم مباراتين وديتين للازوري في مارس المقبل أمام إنجلترا وألمانيا.