شكرا لقرائتكم واتفورد يقيل مدربه كيكي سانشيز فلوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن واتفورد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد إقالة مدربه كيكي سانشيز فلوريس بعدما فاز الفريق مرة واحدة في عشر مباريات تحت قيادة المدير الفني الإسباني.

وكان فلوريس تولى قيادة واتفورد للمرة الثانية في سبتمبر الماضي لكنه أصبح ثاني مدرب يفقد منصبه في النادي هذا الموسم بعد رحيل خاغي غراسيا في وقت سابق.

وقال النادي المتذيل للدوري الممتاز في بيان: بكل أسف يؤكد نادي واتفورد لكرة القدم رحيل المدرب كيكي سانشيز فلوريس. وأضاف الفريق الذي يملك 8 نقاط من 14 مباراة: التعاقد مع مدرب جديد بات وشيكا.

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وسبق للمدرب فلوريس قيادة واتفورد في موسم 2015-2016 لكنه أقيل بعده بشكل مفاجئ. وتولى المسؤولية هذه المرة بعد غراسيا الذي حصل على نقطة واحدة فقط من أول أربع مباريات في الموسم.

وجاء الانتصار الوحيد لواتفورد في الدوري الممتاز بعد تعيين فلوريس أمام نوريتش سيتي الوافد الجديد الشهر الماضي كما تفوق على سوانزي سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية خلال مباراة بكأس الرابطة قبل أن يخرج من الدور الرابع أمام إيفرتون.

وفي الدوري تعرض واتفورد لخمس هزائم، منها هزيمة مذلة بنتيجة 8-صفر أمام مانشستر سيتي، بينما كانت مباراته الأخيرة يوم السبت حيث خسر 2-1 أمام ساوثهامبتون بعد استقبال هدفين في آخر 12 دقيقة.