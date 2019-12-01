إشبيلية ثانيا بانتظار موقعة أتلتيكو-برشلونة









اسماء السيد - واصل إشبيلية نتائجه الجيدة على الصعيدين المحلي والقاري، وأصبح ثانيا موقتا بفوزه الصعب على ضيفه ليغانيس 1-صفر الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع النادي الأندلسي رصيده الى 30 نقطة وأصبح ثانيا بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي تصدر السبت بفوزه على ألافيس 2-1، وذلك بانتظار الموقعة المرتقبة لاحقا اليوم بين برشلونة حامل اللقب (28 نقطة) ومضيفه أتلتيكو مدريد (25 نقطة).

واستحق إشبيلية فوزه الثامن وتحقيق ثأره من ليغانيس الذي أذله الموسم الماضي في معقله "رامون سانشيس بيسخوان" حين اكتسحه بثلاثية نظيفة، إذ كان الطرف الأفضل منذ الثانية الأولى وحاصر ضيفه في منطقته إلا أن رجال المدرب جولن لوبيتيغي عجزوا عن الوصول الى الشباك في الدقائق الـ45 الأولى.

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لكن الفرج جاء للنادي الأندلسي، الفائز بمبارياته الخمس في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وآخرها الخميس على قره باغ الأذربيجاني (2-صفر)، في بداية الشوط الثاني حين نجح البرازيلي دييغو كارلوس في منحه التقدم بعد أن سقطت الكرة أمامه إثر ركلة ركنية عجز دفاع وحارس ليغانيس عن التعامل معها (63).

ويلعب لاحقا أتلتيك بلباو مع غرناطة، وإسبانيول مع اوساسونا، وخيتافي مع ليفانتي.

ملخص مباراة إشبيلية وليغانيس: