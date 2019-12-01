شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمباز الجزيرة يحقق ذهبية بطولة الجمهورية تحت 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق نادى الجزيرة الرياضى تحت 7 سنوات بقيادة المدير الفنى للفريق تامر بركة الميداليات الذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز الفنى، وشارك بالبطولة كل من: حمزة حسبو، يوسف يحيى، أحمد خير الدين، على أباظة، حسن سمراء، مالك نصار، مروان نصار، علي توفيق جمعة، هشام طلعت، أحمد الخولي، مالك سليمان، علي الجوهري، سليم ياقوت، يوسف عاصم، حسين العسيلي، يوسف بحيري.

وذلك فى البطولة التى أقيمت بنادى المقاولون العرب، وتعتبر ثانى بطولات الفريق خلال شهرين يحققها الفريق ويحصد الميداليات الذهبية.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفنى يضم كلا من محمد توفيق المدير العام، معتز محمد، أحمد طلبة، معتز حسيني.