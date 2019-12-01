شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يزور ”الخليج 365” بعد إنجاز التتويج بأمم أفريقيا والتأهل لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أجواء احتفالية كبرى، زار شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى مقر ”الخليج 365” لحضور ندوة تكريمه ومناقشة العديد من الأمور المختلفة الخاصة بالمنتخب بعد الإنجاز الذى حققه بقيادة المنتخب الأولمبى للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتحدث شوقي غريب عن العديد من الكواليس فى ندوة ”الخليج 365”، منها الثلاثي المرشح من المنتخب الأول للتواجد مع الأولمبى فى الأولمبياد، إلى جانب فكرة جروب "الحلم" على تطبيق "واتس آب" بخلاف كواليس الثكنة العسكرية في السخنة وكيف تجمع المنتخب الأولمبى بالإضافة إلى أسرار يُكشف عنها النقاب لأول مرة فيما يخص مشوار التتويج باللقب فى البطولة التى استضافتها مصر.

ومن المقرر أن يتم نشر "ندوة" المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على الصفحات المختلفة لـ"الخليج 365" والتى ستشهد حديثا شاملا من المدير الفنى للمنتخب عن مختلف تفاصيل المرحلة الماضية والقادمة.



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