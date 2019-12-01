شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز يتعادل مع رينجرز النيجيرى من ركلة جزاء بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد فاروق، لاعب بيراميدز، هدف التعادل لفريقه أمام إينوجو رينجرز من ركلة جزاء فى الدقيقة 54 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم إبراهيم أولاويين هدف التقدم لإينوجو رينجرز بالدقيقة 28 من عمر المباراة.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري

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خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان، وإبراهيم حسن، وعمر العيوني، وإسلام عيسى، وأحمد توفيق، وولفريد كانون، وطارق طه

وخرج من القائمة في المباراة أحمد دعدور، ومحمد الجباس وعبده لومالا ومحمد حمدي.