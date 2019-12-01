شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش مديرا فنيا لدمنهور خلفا لأحمد سارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة دمنهور، برئاسة إيهاب عبد الله، مع خالد القماش المدير الفنى الأسبق للإسماعيلى لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لأحمد سارى . كان أحمد سارى قد تقدم باعتذار رسمى لمجلس الإدارة عقب الهزيمة الأخيرة التى منى بها الفريق أمام غزل المحلة فى الجولة السادسة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى . Advertisements ومن المقرر أن يقود القماش تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمواجهته الحاسمة أمام دكرنس بعد غدا الثلاثاء فى السابعة للدورى . يحتل دمنهور المركز الثالث بجدول المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدرين الرجاء وفاركو.

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