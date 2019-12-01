شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد الحميد" يقود الزمالك فى ديربى السلة بعد نهاية إيقاف "شغب" الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى عصام عبد الحميد، المدير الفنى لفريق كرة السلة بنادى الزمالك، قيادة الفريق خلال مباراة اليوم أمام الأهلى فى ذهاب نهائى بطولة دورى المرتبط والتى ستقام بصالة هيئة القناة بالاسماعيلية فى تمام الساسة مساءً.

يأتى ظهور عصام عبد الحميد بعد عودته من الإيقاف الذى فرضه عليه اتحاد كرة السلة على خلفية أحداث مباراة القمة فى كأس مصر بين الأهلى والزمالك، بعد إيقافه 4 مباريات، ليكون لقاء اليوم أول ظهور له بعد مباراة القطبين فى الكأس التى شهدت أحداث الشغب.

وكان وائل بدر وسمير جودة مدربا الزمالك قد تم إيقاف كل منهما مباراتين، وهو ما تم تطبيقه فى مباراتى ربع نهائى الدورى أمام سموحة فى لقائى الذهاب والعودة، حيث تولى طارق سعيد مدير الفريق قيادة الفريق فى صالة المنافسات.

يذكر أن الزمالك فشل فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس بعد خسارته أمام الاتحاد فى لقاء الذهاب والفوز فى العودة بقبل النهائى، بينما فشل الأهلى أيضا بعد الهزيمة من الجزيرة فى منافسات نفس الدور.