شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فتحى بيراميدز ينزف دمًا أمام إينوجو رينجرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد فتحى لاعب بيراميدز للإصابة فى الوجه ونزف دمًا خلال مواجهة إينوجو رينجرز فى الدقيقة 20 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري

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خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان، وإبراهيم حسن، وعمر العيوني، وإسلام عيسى، وأحمد توفيق، وولفريد كانون، وطارق طه

وخرج من القائمة في المباراة أحمد دعدور، ومحمد الجباس وعبده لومالا ومحمد حمدي.