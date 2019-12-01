محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بزيارة إلى منزل رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور في القاهرة.
ونشر الحبتور مقطع فيديو لاستقبال رئيس الزمالك المصري، على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "سعدت باستقبال المستشار مرتضى منصور في منزلي في القاهرة".
وأضاف: "رغم أنها المرة الأولى التي نلتقي بها، إلا ان الزيارة كانت ممتعة تخللها حديث شيق وكأننا أصدقاء منذ زمن طويل. يا مرحباً به".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مرتضى منصور يزور الملياردير الإماراتي خلف الحبتور في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.