بالفيديو.. مرتضى منصور يزور الملياردير الإماراتي خلف الحبتور في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بزيارة إلى منزل رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور في القاهرة.

ونشر الحبتور مقطع فيديو لاستقبال رئيس الزمالك المصري، على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "سعدت باستقبال المستشار مرتضى منصور في منزلي في القاهرة".

وأضاف: "رغم أنها المرة الأولى التي نلتقي بها، إلا ان الزيارة كانت ممتعة تخللها حديث شيق وكأننا أصدقاء منذ زمن طويل. يا مرحباً به".