"الخطيب وعدني".. رئيس الاتحاد السكندري يوضح حقيقة التعاقد مع عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام عادل المحمدي:
كشف محمد مصلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن عمار حمدي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، سيكون في صفوف "زعيم الثغر" في يناير المقبل، حال قرر الأهلي إعارة اللاعب.
وكان عمار لاعب في صفوف الاتحاد الموسم الماضي لمدة ستة أشهر معارًا من الأهلي، وسجل تألق لافت مع الفريق السكندري، قبل أن يقرر المارد الأحمر عودة اللاعب مجددًا في الصيف الماضي.
وأضاف مصلحي في تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت" "عمار لاعب رائع تألق معنا الموسم الماضي اللاعب لديه العديد من العروض، لكن إذا قرر الأهلي إعارته فبالطبع سيكون في الاتحاد".
وتابع: " تحدثت مع الخطيب قبل ذلك عن اللاعب، وهو وعدني إذا تمت إعارة عمار فسيكون في الاتحاد".
جدير بالذكر أن الاتحاد وصل إلى ربع نهائي البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" ، كما أنه يحتل المركز الرابع في بطولة الدوري حاليا برصيد عشر نقاط.
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